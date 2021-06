XVI Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w piłce nożnej. Do Rzeszowa przyjeżdża 72 drużyny ministrantów z całej Polski

Do mistrzostw zgłosiło się 72 drużyny z 20 diecezji w Polsce. Jest to około 750 uczestników. To pokazuje, że nasze wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. Ta edycja mistrzostw ma również dodatkowy cel. Rozgrywki odbywają się ku pamięci śp. księdza Tomasza Blicharza, który w swojej aktywnej posłudze duszpasterskiej kapłańskiej i społecznej był zaangażowany przede wszystkim w pracę z młodzieżą i dla młodzieży. Ksiądz Tomasz był wikariuszem w parafii Zaczernie. Przez wiele lat był Diecezjalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej, a także inicjatorem i głównym organizatorem poprzednich edycji mistrzostw, które odbyły się w Rzeszowie.

Zawodnicy będą m.in. walczyć o puchar czasopisma wydawane przez poznańskie wyd. Święty Wojciech

Uczestnicy przyjeżdżają do Rzeszowa na integrację, ale również po to, aby walczyć o Puchar „KnC”. „KnC” to miesięcznik dla ministrantów. Redakcja tego miesięcznika na I edycję mistrzostw przygotowała przechodni Puchar. Jako organizatorzy przygotowaliśmy również nagrody dla każdej drużyny. Są to różne gadżety związane z zawodami.

W jakich kategoriach wiekowych będą odbywać się zawody?

Zawody odbędą się w trzech kategoriach wiekowych: Ministrant (2009-2013), Lektor młodszy (2005 - 2008) i Lektor starszy (2000-2004). Zawodnicy w tym roku będą rywalizować na czterech halach sportowych i 8 Orlikach. W poniedziałek, 28 czerwca zostaną rozegrane eliminacje, a we wtorek odbędą się już finały. Diecezje Rzeszowską będą reprezentować następujące parafie:

kat. Ministrant (Gorlice - Bazylika i Rzeszów - Boże Ciało), kat. Lektor Młodszy (Górno, Łowisko i Błażkowa) i kat. Lektor Starszy (Zaczernie, Cmolas, Hermanowa, Rzeszów - św. Mikołaja i Tarnowiec).