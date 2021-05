Z każdym rokiem przybywa osób zamożnych i bardzo bogatych. Także na Podkarpaciu

Obszerny raport firmy obejmuje głównie rok 2019. W tym okresie, jak wynika z badań KPMG, do ponad 265 tys. wzrosła liczba zamożnych Polaków, czyli takich, których zarobki przekraczały 20 tys. złotych brutto miesięcznie. Liczba Polaków bogatych, o zarobkach powyżej 50 tys. złotych miesięcznie, wzrosła do ponad 69 tys. Niewiele zmieniła się liczba osób bardzo bogatych, które zarabiają rocznie powyżej 1 mln złotych brutto. W naszym kraju w 2019 r. było ich ponad 32 tys.

Co ciekawe, wygląda na to, że bogactwo nie idzie w parze ze skłonnością do wydawania pieniędzy.

- Negatywne skutki gospodarcze wywołane przez COVID-19 spowodowały, że rynek dóbr luksusowych w Polsce w 2020 roku zmniejszył się o 4,9 proc. w stosunku do 2019 roku i osiągnął wartość 24 mld złotych - twierdza eksperci KPMG.

Jak na tle naszego kraju wypada województwo podkarpackie?

W każdej kategorii znajduje my się na końcu stawki. W zależności od poziomu zarobków KPMG wyodrębniło ludzi zamożnych, o dochodach powyżej 7 tys. złotych brutto, bogatych o zarobkach miesięcznych powyżej 20 tys. złotych brutto oraz bardzo bogatych, którzy miesięcznie wyciągają więcej niż 50 tys. złotych. Osobną kategorią są osoby zarabiające powyżej 1 mln złotych rocznie.