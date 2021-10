Zablokowany pas ruchu w Wierzawicach w pow. leżajskim. 22-letni motocyklista wjechał do przydrożnego rowu, został przewieziony do szpitala OPRAC.: Marcin Piecyk

Dariusz Gdesz

Tuż przed 13 w sobotę, na drodze nr 77 w relacji Jarosław - Leżajsk doszło do wypadku. Motocyklista wjechał do przydrożnego rowu. Zablokowany jest jeden pas i ruch odbywa się wahadłowo, utrudnienia mogą potrwać nawet do 15.