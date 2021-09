Zadbaj o swoje serce! Przyjdź w niedzielę na rzeszowski Rynek, weź udział w badaniach, konsultacjach, warsztatach, posłuchaj koncertów

Tegoroczny Dzień Serca rozpocznie się w niedzielę o godz. 14.30 na rzeszowskim rynku. Zaproszeni specjaliści poruszą tematy istotne pod względem przeciwdziałaniu chorób serca. Uczestnicy będą mogli wykonać badania profilaktyczne, skonsultować się z kardiologiem, psychologiem czy dietetykiem. Dodatkowo odbędą się szkolenia z pierwszej pomocy z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, Na miejscu będzie można również oddać krew oraz zaszczepić się przeciw COVID-19.

– Dzień Serca to okazja, aby dodatkowo zachęcić Rzeszowian do troski o swoje serce. Zdrowy układ krążenia to podstawa, a wpływ na jego funkcjonowanie ma bardzo wiele czynników. Często odkładamy dbanie o własne zdrowie „na później”, a to właśnie profilaktyka zdrowotna ma kluczowe znaczenie, pozwala najbardziej efektywnie ratować ludzkie życie – podkreśla Stanisław Mazur, prezes Centrum Medycznego MEDYK.