Zagrożenie cały czas istnieje. Saperzy z Rzeszowa szkolili dzieci z Komańczy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Jak podkreśla Jacek Kowalski, inspektor d.s. zarządzania kryzysowego, obronności i ochrony ludności w Urzędzie Gminy w Komańczy, historia terenu, którego częścią jest komaniecka gmina, była dramatyczna. Przewalały się przez nią pożogi wojenne. Po okresie I wojny światowej, gdy toczyły się tu bardzo krwawe walki, przeszedł front w okresie II wojny, a w okresie powojennym toczyły się walki z UPA. W ziemi wciąż zalegają groźne pozostałości z tamtych czasów. Dzieci mogą natknąć się na nie podczas spacerów po lesie, ale również we własnym obejściu. Świadczą o tym przypadki z ostatniego okresu.

Paweł Rysz, zastępca wójta gminy Komańcza, podkreśla, że jest to kolejne szkolenie, które ma wpoić dzieciom zasady bezpieczeństwa. Gmina zorganizowała już szkolenie z zasad ruchu drogowego. Teraz przyszła pora na zajęcia, które poprowadzili saperzy, gdyż na terenie gm. Komańcza dochodzi do przypadków znalezienia niewybuchów.

- W tym roku w miejscowości Smolnik zostało wykopanych pięć rakiet do tzw. katiuszy - informuje inspektor. - Zagrożenie cały czas istnieje. Pokazują to nawet statystyki Patrolu Saperskiego przedstawione podczas zajęć. Dlatego chcemy uświadomić dzieciom z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać idąc na spacer, jadąc na rowerze, kąpiąc się w rzece czy korzystając z różnych innych przyjemności na świeżym powietrzu.

Uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda niebezpieczny przedmiot, jak mają postępować w przypadku znalezienia niewybuchu, kogo mają powiadomić i jakie środki ostrożności zachować, by nie doszło do nieszczęścia. Saperzy przekazali im informację, którą powinny zapamiętać na całe życie: nie można dotykać niebezpiecznego znaleziska, oznaczyć to miejsce i powiadomić urząd gminy lub służby.