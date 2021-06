Zarzuty dla 35-letniej kobiety po zamieszkach w Mielcu. Na jednym z osiedli starli się Polacy i Romowie

Do awantury doszło w niedzielę wieczorem. Policjanci interweniowali wobec kilkudziesięciu osób, które zgromadziły się na ulicy Miasteczko Młodego Robotnika w Mielcu. Doszło tam do eskalacji konfliktu pomiędzy dwiema grupami mieszkańców miasta, w tym grupy Romów.

Bójka nastolatków zaogniła stosunki

- Jak ustalili policjanci, podłożem konfliktu jest uszkodzenie ciała 16-letniego chłopca, przez 15-latka narodowości romskiej, do którego doszło na początku czerwca w rejonie Parku Leśnego "Górka Cyranowska". Ta sprawa trafiła do sądu rodzinnego

- mówi asp. Urszula Chmura, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.

W odpowiedzi na to zdarzenie na murach mieleckich osiedli zaczęły pojawiać się rasistowskie wpisy skierowane do społeczności romskiej nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych.

Według policji, podczas niedzielnej awantury nikt nie został ranny.