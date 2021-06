Zaszczepić się przeciw Covid-19 będzie można także w aptekach

- Od 15 czerwca wszystkie oddziały wojewódzkie NFZ rozpoczęły przyjmowanie wniosków od aptek do Narodowego Programu Szczepień – informuje Rafał Śliż, rzecznik prasowy Podkarpackiego Odziały Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie. - Wsparcie farmaceutów zwiększy możliwości zaszczepienia Polaków przeciwko Covid-19 i osiągnięcie odporności populacyjnej.

Do działających już punktów szczepień m.in. w szpitalach czy poradniach POZ dołączą niedługo apteki.

Do programu mogą dołączyć apteki ogólnodostępne, działające zgodnie z prawem farmaceutycznym. Apteka musi mieć aktywny status w Rejestrze Aptek, spełnić wszystkie wymagania określone przez Ministra Zdrowia oraz przesłać do NFZ formularz zgłoszeniowy.

Apteki biorące udział w programie będą musiały prowadzić dokumentację medyczną ze zrealizowanych szczepień i stosować się do zasad dystrybucji i przechowywania szczepionek.

- Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma zatem konkretnej daty jego zakończenia. Wnioski aptek będą rozpatrywane według kolejności zgłoszenia. Przewidywany czas od zgłoszenia do rozpoczęcia szczepień w aptece to co najmniej 14 dni – dopowiada rzecznik.