Zawodnicy Handball Stali Mielec nabrali ochoty na wygrywanie. Michał Chodara: Ostrzymy łyżwy i na lód

MMTS Kwidzyn po dziewięciu meczach zajmuje 7. miejsce w tabeli. W ostatnim spotkaniu kwidzynianie pokonali w derbach Pomorza Torus Wybrzeże Gdańsk 28:25 i była to ich czwarta wygrana w sezonie. MMTS to mieszanka graczy młodych i doświadczonych. Jak podkreśla Chodara atutem zespołu prowadzonego przez trenera Zbigniewa Markuszewskiego jest solidna obrona i bardzo dobry bramkarz.

Mielczanie po koszmarnym początku sezonu ostatnio nabrali na nowo ochoty do zdobywania punktów. Po remisie w Kaliszu i wygranej u siebie z Chrobrym Głogów popularni „Czeczeńcy” chcieli nawet postraszyć Vive Kielce. Do przerwy prowadzili z mistrzami Polski 17:14, ale po zmianie stron dominator naszej ligi postawił na swoim i wygrał ze sporą przewagą.

Za jakość defensywy rywala Stali odpowiada m.in. jej były gracz Kamil Krieger. W MMTS-ie jest też dobrze znany w Mielcu Hubert Kornecki, który rok temu dość niespodziewanie opuścił w trakcie rozgrywek klub z Podkarpacia, by spróbować swoich sił w 2 lidze niemieckiej. Jak sam wspomniał w jednym z wywiadów, zebrał ciekawe doświadczenie, ale nie była to dla niego do końca udana przygoda, dlatego wrócił do kraju.