Zbigniew Jakubek - mistrz skupionej i wyciszonej frazy o poetyce Billa Evansa

Związek Producentów Audio Video (ZPAV) i Akademia Fonograficzna ogłosiła nominacje do tegorocznej, jubileuszowej 30. nagrody Fryderyki. Nominowanym w kategorii Jazz - artysta roku został Zbigniew Jakubek. Był pianistą, aranżerem, kompozytorem, animatorem kultury i wykładowcą akademickim. Był absolwentem Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Choć uznawany jest za muzyka jazzowego, co potwierdza nominacja w kategorii "artysta jazzowy" do Fryderyków to sam mawiał o sobie tak:

(...) Jazz jest przypiętą łatką do mojej skromnej osoby, gdzie pewnie jakbym przeglądną to, co udało mi się wydać lub w czym maczałem palce, to jazz wcale nie zajmowałby pozycji numer jeden.

Karierę muzyczną Jakubek rozpoczął w studenckich formacjach. W 1983 roku zaistniał New Coast, potem Still Another Sextet – zwycięzca Grand Prix Jazz Juniors 1984. W 1985 muzycy powołali do życia formację Walk Away. Zmieniła ona historię polskiego jazzu. Założyli go studenci: Krzysztof Zawadzki, Adam Wendt, Bernard Maseli, Zbigniew Jakubek i Jacek Niedziela. Odnieśli szybko sukces na muzycznym rynku. Zostali uznani aż siedemnaście razy w ankiecie "Jazz Forum" za najlepszy zespół jazzu elektronicznego. Ich sukces odbił się także głośnym echem na scenach europejskich. Warto wspomnieć ich koncert w 1990 r., podczas którego Jakubek zagrał support przed koncertem Milesa Davisa w Niemczech. Tak wspominał ten koncert: