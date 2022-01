Zgony w 2021 i 2019 roku. Różnica jest dramatyczna [SMUTNA LISTA]

Zakończony niedawno 2021 to pierwszy, pełny rok, w którym zmagamy się z COVID-19. O ile w 2020 wzrost liczby zgonów, w porównaniu z rokiem 2019, też był duży, to jednak jego pierwsze miesiące, wolne od koronawirusa, przyniosły nawet spadek liczby zgonów, a to przełożyło się na niższą średnią w całym roku.

Dopiero porównanie pierwszego pełnego roku z koronawirusem i ostatniego wolnego po pandemii, pokazuje z jak dramatyczną sytuacją się zmagamy.