Zielone światło dla Rzeszowa do rozbudowy mostu Załęskiego [WIZUALIZACJE]

Jak informuje Artur Gernand z Biura Prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa, decyzja ZRID została właśnie wydana. Dotyczy m.in. zezwolenia na rozbudowę mostu Załęskiego.

Ta powstała przed laty - w 1992 roku - przeprawa przez Wisłok została wybudowana tylko w części. Po rozbudowie o kolejną most będzie miał po dwa pasy ruchu w obydwu kierunkach.

Wydana przez służby wojewody decyzja dotyczy także możliwości realizacji m.in. przebudowy skrzyżowania ulic Siemieńskiego i gen. Maczka oraz sygnalizacji świetlnej, budowy zatok autobusowych, rozbudowy (poszerzenia) ponad 230-metrowego odcinka al. gen. Maczka, budowy i rozbudowy obustronnych chodników i ścieżek rowerowych, przebudowy oświetlenia i odwodnienia.

Inwestycja, na którą miasto uzyskało decyzję ZRID jest częścią większej całości.

Wcześniej – w sierpniu 2020 roku służby wojewody wydały ZRID dla drogi nazywanej umownie Wisłokostradą. W ramach tego zadania powstać ma druga jezdnia na odcinku od al. Rejtana do targowiska przy ul. Dworaka (o długości odcinka blisko 500 metrów), dwie nowe jezdnie (2x2) na odcinku od targowiska do ul. Ciepłowniczej (długość ponad 800 metrów), chodniki, ścieżki rowerowe, rondo na skrzyżowaniu przyszłej drogi z ul. Ciepłowniczą, zatoki autobusowe, oświetlenie, most na rzece Młynówka, dwujezdniowa estakada nad linią kolejową Kraków-Medyka. Zabezpieczone ma zostać także osuwisko w rejonie ul. Konfederatów Barskich.