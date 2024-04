Zły sen Asseco Resovii. Spełnione marzenia Projektu Warszawa [OPINIE, ZDJĘCIA]

- komentował Karol Kłos, środowy rzeszowskiej drużyny.

Resoviacy, mimo że ich gra falowała, starali się walczyć do końca. Wygrała lepsza drużyna, której także dopisywało szczęście.

Były dziwne akcje, kiedy przeciwnicy zostają zablokowani, dostają w głowę, a piłka wraca do nas. Ja mam wrażenie, że to jest zły sen, który już się skończył mam nadzieję. Mogę tylko przeprosić. Walczyliśmy do końca, to jest najważniejsze. Nie nam było pisane w tym roku to trzecie miejsce, nie nam był pisany finał i to bardziej boli