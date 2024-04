Zmiana na stanowisku zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie [ZDJĘCIA]

Młodsza inspektor Małgorzata Fąfara jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Jest funkcjonariuszką z niemal 24-letnim stażem służby w Policji. Rozpoczęła ją 21 sierpnia 2000 roku jako kursant Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. W latach 2000 - 2004 pełniła służbę na kolejnych stanowiskach wykonawczych tego Wydziału m.in. w zespole do walki z korupcją. W kwietniu 2004 roku obecna młodszy inspektor Małgorzata Fąfara została specjalistą, a w 2008 roku ekspertem Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.