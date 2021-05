Znamy gwiazdy Wschodu Kultury - Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie! Roxie Węgiel, Sylwia Grzeszczak, Margaret, Krzysztof Zalewski

W tym roku (miejmy nadzieję) powinno wszystko pójść zgodnie z planem. Imprez będzie obfitowała w wydarzenia z różnych dziedzin sztuki. Nie zabraknie: teatru, tańca, muzyki, warsztatów, pokazów, sztuki ulicznej, fotografii, wystaw, gier, food trucków i.… dobrej zabawy.

- Gigantycznie się cieszę, że widzę prezydentów trzech partnerskich miast i menedżerów kultury, którzy przez kilka miesięcy bardzo ciężko pracowali, by festiwal się odbył - podczas dzisiejszej konferencji prasowej w NCK w Warszawie mówił Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. - Naprawdę, mamy to! Warto było ciężko pracować, by artyści mogli się spotkać ze swoją publicznością. Chciałbym specjalnie wesprzeć artystów z Białorusi, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Bądźmy z Białorusinami nie tylko podczas dni festiwalowych.