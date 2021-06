Zobacz, co można "upolować" na giełdzie samochodowej w Rzeszowie. Tego nie znajdziesz w sklepie [ZDJĘCIA] Urszula Sobol

Na giełdzie przy ulicy Spichlerzowej w Rzeszowie znajdziesz nie tylko samochody. Można tam kupić dosłownie wszystko. Jeśli szukasz niebanalnych ozdób do swojego domu, koniecznie powinieneś zarezerwować sobie czas, w którąś niedzielę i odwiedzić to miejsce. Zobaczcie, co można tam było wypatrzyć dziś