Zobacz niezwykła wystawę kompozycji kwiatów z pestek i nasion. Zaprasza Arboretum Bolestraszyce

- Dzieciństwo spędziłam wśród kwiatów, kwitnących krzewów i drzew - mówi o sobie Stanisława Gołębiewska.

- Zawsze podziwiałam mnogość dóbr, które daje nam przyroda, jej niezwykłość i bogactwo. Dodatkową inspiracją dla zajęcia, które z czasem stało się moją wielką pasją była praca mojego teścia – patarafka, którą odnowiłam. Na początku tworzyłam niewielkie bukiety na prezenty dla znajomych. Na wszystkich robiły one duże wrażenie. To zainspirowało mnie do tworzenia większych form. Pestki ogórka, dyni, derenia, śliwy, kasztany, żołędzie, szyszki sosny, świerka czy modrzewia to tylko niektóre dary natury, z których wyczarować można piękne kwiaty. Nie są to oczywiście kopie naturalnych kwiatów, lecz wytwory mojej fantazji inspirowane naturą. Przyroda dostarcza bowiem nie tylko materiału, ale i pomysłów, w których można się zanurzyć i nadać istniejącym rzeczom nowe przeznaczenie.