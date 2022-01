ZUS: 17 stycznia rusza kolejna odsłona Tarczy Antykryzysowej

- Przepisy dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek wejdą w życie 17 stycznia - mówi Wojciech Dyląg, rzecznik ZUS na Podkarpaciu. - Te rozwiązania znalazły się w najnowszej odsłonie tarczy antykryzysowej wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów.

Tłumaczy, że przedsiębiorcy od dziś mogą składać wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za grudzień 2021 r. (RDZ-B7). Powinny one trafić do ZUS do 28 lutego.

Kto się może starać

Precyzuje, że o to zwolnienie z obowiązku opłacania składek za grudzień 2021 mogą wystąpić podmioty oznaczone kodami PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności): 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów (obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje), 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.