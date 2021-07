Żużel. Pierwszy tytuł Indywidualnego Mistrza Polski Bartosza Zmarzlika, słaby występ zawodników Cellfast Wilków Krosno

Przed finałem do głównych faworytów należeli Bartosz Zmarzlik i Maciej Janowski. Dwukrotny mistrz świata rzeczywiście od samego początku potwierdzał bardzo dobrą dyspozycję i był niesamowicie szybki. Janowski natomiast w pierwszych trzech seriach przyjeżdżał na drugim miejscu. Bardzo dobrze natomiast jeździł reprezentant miejscowej Fogo Unii Janusz Kołodziej.

Z kolei zawodnik Cellfast Wilków Krosno Tobiasz Musielak nieźle zaczął, bo przyjechał drugi, ale w kolejnym starcie zanotował taśmę i to wyraźnie wybiło go z rytmu, bo później do swojego dorobku dorzucił już tylko dwa "oczka".

Jeszcze słabiej spisał się drugi z wilczej watahy Mateusz Szczepaniak, który zapisał na swoim koncie zaledwie 1 punkt, który, nawiasem mówiąc, zdobył pokonując... Tobiasza Musielaka.

W finale zwyciężył Bartosz Zmarzlik, dla którego był to dopiero pierwszy tytuł Indywidualnego Mistrza Polski w karierze.