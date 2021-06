Życie 38–letniej Agnieszki z Leżajska zostało wycenione na około 1.5 miliona złotych. Nowotwór zabiera jej wszystko

Agnieszka Derylak zachorowała niespodziewanie. Jeszcze niedawno wiodła całkiem zwyczajne życie. Kochający mąż, wspaniałe córeczki, praca i wymarzony domek.

- My pracowaliśmy, starsza córka zaczęła szkołę, a młodsza przedszkole – wspomina Agnieszka.

Jej niepokój wzbudziły bóle stawów. - Ale wtedy nie przeczuwałam, że to może być coś tak poważnego. Ból się nasilał o nie dawał mi spać. Do tego doszło osłabienie i w ciężkim stanie trafiłam do szpitala - opowiada Agnieszka.

- Niestety, diagnoza była bezlitosna: chłoniak DLBCL postać białaczkowa - dodaje Dariusz Derylak, mąż Agnieszki.

Walka z chorobą trwa już 20 miesięcy

Agnieszka rozpoczęła nierówną walkę z nowotworem, która trwa już 20 miesięcy. Przeszła 8 kursów chemioterapii, które bardzo ją osłabiły. Niestety, choroba szybko powróciła.

- Zaczęłam drugą linię leczenia – trzy kursy bardzo ciężkiej chemii, która spowodowała wycofanie choroby i zakwalifikowanie mnie do autoprzeszczepu. Obecnie jestem 12 tygodni po autoprzeszczepie i choroba znów wróciła. Nadal mnie wyniszcza – urywa Agnieszka. - Nigdy nie obnosiłam się ze swoją chorobą. Zamknięta w domu dochodziłam do siebie po chemioterapii i przygotowywałam się do następnej. Za wszelką cenę pragnęłam dać dzieciom namiastkę normalności i spokoju, ale teraz moje córeczki patrzą, jak nowotwór zabiera ich mamę. Na całe tygodnie znikam w szpitalu, do którego nikt nie ma wstępu.