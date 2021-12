Życzenia na święta Bożego Narodzenia 2021. Wyjątkowe SMS, wzruszające, religijne życzenia

Najlepsze życzenia świąteczne 2021:

Życzenia na SMS, Messenger, WhatsApp

Najlepsze życzenia dla rodziny i znajomych

Życzenia na Święta 2021

Gwiazdki najjaśniejszej,

choinki najpiękniejszej,

prezentów wymarzonych,

Świąt mile spędzonych,

karnawału szalonego,

roku bardzo udanego.

***************

Gdy gwiazdki świecą na niebie,

Mikołaj leci do Ciebie,

by dać Ci piękne prezenty,

i przesłać uśmiech swój święty.

***************

Choć to będą święta inne niż wcześniej,

nie zapominam złożyć życzeń najdonośniej,

Mnóstwa pod choinką prezentów,

A w przyszłym roku jak najmniej życiowych zakrętów,

Poza tym dużo uśmiechu i radości,

I pochłaniania życia w całości.

Rok 2022 musi być dobry,

szczęśliwy, zdrowy i szczodry!

***************

By Ci wszystko pasowało,

by kłopotów było mało.

By się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie.

Sto całusów na dodatek,

by smaczniejszy był opłatek.

***************

Gdy przyjdą Święta w srebrnej bieli

gdy Stary Rok w Nowy się zamieni

przyjmij gorące me życzenia

niech się Ci spełnią wszystkie marzenia.

z okazji Świąt Bożego Narodzenia