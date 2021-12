1 Liga Centralna. Mocny rywal bezradny w Przemyślu. ORLEN Upstream SRS ograł Legionowo i awansował w tabeli

To był ostatni, ale bez wątpienia najlepszy, występ ORLEN Upstream SRS Przemyśl o punkty w tym roku. Bo to była i ostatnia w 2021 roku kolejka w Lidze Centralnej. Teraz w zmaganiach ligowych nastąpi przerwa do 22 stycznia. Wówczas piłkarze ręcznie wrócą na parkiety. SRS pierwszą rundę rywalizacji sfinalizują wyjazdowym spotkaniem z Nielbą Wągrowiec.

Przemyskich kibiców czekają jednak jeszcze dodatkowe emocje. W najbliższy wtorek, na towarzyski mecz przyjedzie superligowowa Handball Stal Mielec. Początek meczu o godz. 18:30.