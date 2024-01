1 liga kosza. Niedźwiadki Chemart Przemyśl kontra Kociewskie Diabły. Miasto Szkła Krosno gra w hali ambitnego beniaminka

Gdyby w sporcie nie zdarzały się niespodzianki, typowanie byłoby proste - przemyślanie (14. lokata) wrócą do domu na tarczy, a krośnianie (4.) wygrają 16. mecz w sezonie.

Miasto Szkła Krosno nadal na fali - zwycięstwo we Wrocławiu. Dużo punktów ławkowiczów

Mecz ze Ślązakami obserwował w dresie pan Rafał, więc być może w Starogardzie będzie do dyspozycji trenera Daniela Puchalskiego. Byłoby dobrze, bo choć Kociewskie Diabły w swej hali nie są nietykalne (porażki z Eneą Poznań, Żakiem Koszalin, Kotwicą Kołobrzeg), to na Niedźwiadki się sprężą, by bronić lokaty ósemce (obecnie 7.).