1 liga. Miasto Szkła Krosno przegrało na inaugurację ze spadkowiczem z ekstraklasy SKS Starogard Gdański [ZDJĘCIA]

Faktycznie najlepsi na parkiecie Szymon Ryżek, Witalij Kowalenko, Filip Stryjewski szybko powiększyli przewagę do 9 „oczek”, oddalając widmo remisu, czy ostatecznie porażki.

– Pamiętajmy, że mecz ten naprawdę mógł się wtedy różnie potoczyć. Krośnianie nie tylko zredukowali straty, ale grali bardzo agresywnie, zmuszając nas do strat, których w sumie w całym spotkaniu zaliczyliśmy aż 23, co nie powinno się przydarzyć. Także cieszymy się z wygranej, odniesionej na trudnym terenie, lecz pracy przed nami naprawdę dużo, mamy co poprawiać, o czym myśleć – podsumował z kolei Bartosz Sarzało, szkoleniowiec Starogardu Gdańskiego.