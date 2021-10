1 liga siatkarek: Stal Mielec, Karpaty Krosno i San-Pajda Jarosław z kompletem punktów [ZDJĘCIA, RELACJE]

Podopieczne Przemysława Michalczyka prezentują się od początku wybornie. W ostatnią sobotę odniosły kolejne zwycięstwo, tym razem nad SMS-em Szczyrk. Młode zawodniczki dwoiły się i troiły, lecz opanowanie i doświadczenie po mieleckiej stronie siatki miało decydujące znaczenie dla przebiegu meczu. W pierwszym secie przyjezdne utrzymały poziom praktycznie do samego końca, jednak i tak było to zbyt mało, by pomarzyć o wygranej w secie. Kolejne partie toczyły się już pod dyktando Stali. Dzięki świetnej dyspozycji ekipa z Mielca nie straciła dotąd nawet seta i obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli.