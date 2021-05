11 dzień okupacji lasu w Nadleśnictwie Bircza koło Przemyśla. Społecznicy złożyli dwa pisma w Nadleśnictwie Bircza [ZDJĘCIA]

- W połowie XIX wieku lesistość tego regionu spadła do niecałych 32 proc., lecz od 75 lat szybko rośnie i przekracza

60 proc. (i to bez parków narodowych). W wypadku południowej części powierzchnia zajmowana przez lasy zwiększyła się w tym okresie jeszcze bardziej, bo z ok. 40 proc. do ponad 90 proc. Ta spektakularna przemiana krajobrazu dokonała się w dużej mierze dzięki pracy leśników - argumentują leśnicy w obszernej analizie zamieszczonej na stronie Nadleśnictwa Bircza.