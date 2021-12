13 grudnia 1981 Grudniowa ponura noc, o której nigdy nie zapomnimy

Sytuacja taka miała miejsce w godzinach nocnych np. dnia 21 sierpnia 1946 roku, kiedy to do łańcuckiego grodu przyjechała grupa żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Powołani do walki z reakcją i podziemiem antykomunistycznym funkcjonariusze KWBW budzili postrach, ale i niechęć samych żołnierzy wcielanych do korpusu. Zdarzały się masowe dezercje oddziałów, choćby w pobliskim Lubaczowie czy Biłgoraju. Ale wracając do Łańcuta.Wysiadający z aut żołnierze rozpoczęli ... bezwładną strzelaninę. Chodząc po opuszczonych ulicach miasta siali prawdziwy strach. Jak się później okazało, żołnierze mieli przeprowadzać masową kontrolę dokumentów mieszkańców Łańcuta szukając "elementu reakcji i wrogów systemu." Ludzie bali się otwierać żołnierzom i wpuszczać do mieszkań (ci podawali się za policję, której już przecież nie było), tym bardziej, że obowiązywał zakaz nie wpuszczania do domu nikogo obcego. Podobno kilku obywateli zostało rannych i zabitych, także wśród żołnierzy, gdyż ci nie widząc się w ciemnościach strzelali do siebie nawzajem.