1/32 finału Fortuna Pucharu Polski. PGE Stal Mielec szybko pożegnała się z pucharową przygodą. Wisła Kraków już do przerwy była spokojna

Kilka tygodni temu w lidze Stal wygrała z Wisłą 2:1, ale dla mielczan to utrzymanie w elicie jest najważniejsze, więc już przed meczem trener Adam Majewski zapowiadał, że w jego zespole zagrają w większości gracze rezerwowi. Chyba jednak nikt nie spodziewał się, że będą aż tak głębokie rezerwy.

Przez ponad kwadrans wydawało się, że może to być dobry sposób na „Białą Gwiazdę”, bo to biało-niebiescy mieli więcej z gry i lepsze okazje na gole. Później jednak to goście – rządni rewanżu za porażkę 0:5 z Lechem w Poznaniu - wzięli sprawy w swoje ręce. Już w 24. minucie było 0:2, a chwilę później miejscowi stracili wracającego do składu po kontuzji Kościelnego, który za faul łokciem wyleciał z boiska.