150 mln zł na obwodnice Łańcuta, Leska i Tyczyna. Nowe arterie poprawią bezpieczeństwo na drogach [ZDJĘCIA]

- Priorytetem Zarządu Województwa Podkarpackiego jest m.in. poprawa jakości życia mieszkańców regionu. A priorytetem naszego ministerstwa jest rozwój regionalny. Dlatego dzięki kolejnym inwestycjom drogowym można mówić o rozwoju, w tym o rozwoju przedsiębiorczości, ale także o rozwoju turystyki. Te inwestycje to też poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, a o to nam przecież wszystkim chodzi - tłumaczyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Budowa i remonty dróg to zdecydowanie największy wydatek w budżecie samorządu województwa podkarpackiego. W naszym regionie powstanie kilka mostów, w tym na Sanie, zupełnie nowe odcinki dróg…

Nowy most na Sanie

Najdroższą z tych inwestycji będzie obwodnica Leska, gdyż wiąże się ona z koniecznością budowy mostu na Sanie. Powstanie ona w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 od miejscowości Postołów do m. Huzele. Szacowany koszt to 182 mln zł. Zakładany okres realizacji obwodnicy w formule „projektuj i wybuduj” to lata 2022 – 2026. Obwodnica o długości 3,7 km będzie jednojezdniowa (2 pasy po 3,5 m szerokości). Zaczynać się będzie niedaleko rzeki San w Postołowie w ciągu drogi krajowej nr 84, natomiast kończyć na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 894 w Huzelach.