Gdzie w województwie podkarpackim powstaną nowe obwodnice? Będzie aż dziewięć nowych dróg. Sprawdź, w których częściach województwa

- Na etapie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej, czyli Studium korytarzowe, Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są obwodnice Jasła, Pilzna, Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73. Natomiast obwodnice Kolbuszowej, Przemyśla, Miejsca Piastowego, Nowej Dęby i II etap obwodnicy Sanoka są już na etapie projektowania - wymienia Joanna Rarus, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Obwodnica Kolbuszowej

Najwcześniej - już w połowie kwietnia GDDKiA podpisało umowę na projekt obwodnicy Kolbuszowej. Droga będzie wykonana w systemie „projektuj i buduj”, więc wyłoniony został jeden wykonawca do projektu i jego realizacji. Dokumentacja projektowa kosztować będzie ponad 2,8 mln złotych, a firma Promost Consulting ma na jej wykonanie 33 miesiące od podpisania umowy.

Będzie to droga główna ruchu przyspieszonego w nowym śladzie DK nr 9. Ma mieć ok. 8,5 km długości. Dzięki tej inwestycji poprawi się nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców, ale także zwiększy się przepustowość dróg.