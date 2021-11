Przebudowa DW895 na odcinku Solina - Myczków oficjalnie rozpoczęta [ZDJĘCIA]

Wykonawcą przebudowy DW 895 jest firma BUDIMEX S.A.. Długość remontowanego odcinka to ponad 6km. Prace zostały już rozpoczęte. W piątek dokonano symbolicznego rozpoczęcia prac.

- To kolejny ważny dzień dla Bieszczad, gminy Solina, ale też dla całego województwa. Drogi, które przez wiele lat były zaniedbane zaczynamy naprawiać, poszerzać, tworzyć wzdłuż nich ciągi pieszo - rowerowe. To są wielomilionowe inwestycje, tak jak i ta dzisiejsza za ponad 50 mln zł. W perspektywie mamy kolejne. Między innymi przebudowę drogi z Soliny w stronę Uherzec Mineralnych. Koszt tej inwestycji to 73 mln zł. Natomiast w tym roku powinny zakończyć się wszystkie prace na odcinku z Polańczyka do Hoczwi - powiedział Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego podczas symbolicznego rozpoczęcia prac.