Bliżej do powstania obwodnic Przemyśla i Miejsca Piastowego. Podpisano umowy na wykonanie ich dokumentacji

- Ostatnio mamy do czynienia z zalewem bardzo dobrych informacji, jeśli idzie o infrastrukturę drogową na Podkarpaciu. W ub. tygodniu premier zatwierdził listy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego 175 mln złotych trafiło na Podkarpacie, by poprawiać jakość dróg gminnych i powiatowych. Także w ub. tygodniu podpisałem programy inwestycyjne na budowę obwodnic Jasła, Brzostka, Kołaczyc oraz Pilzna, co wiązało się z przypisaniem konkretnych środków finansowych. A dziś kolejny odcinek inwestycji drogowych – zawarcie umów na wykonanie studium dla obwodnic Przemyśla i Miejsca Piastowego – mówił wiceminister Rafał Weber na videokonferencji, podczas której podpisane zostały dokumenty.

Wartość umowy dla obwodnicy Przemyśla wynosi 12 656 700 zł, zaś dla obwodnicy Miejsca Piastowego 10 688 700 zł.

W ramach umów wykonawca opracuje Studium korytarzowe, Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ich przygotowanie to warunek niezbędny do przejścia do kolejnego etapu, którym będzie realizacja w systemie „Projektuj i buduj”.

- Studium to dokument, w ramach którego zostanie wytyczony konkretny przebieg nowych dróg – mówi wiceminister Weber.

Poseł Marek Kuchciński zaznaczył, że obie inwestycje to przykład polityki zrównoważonego rozwoju i ułatwiania dostępności do obszarów górskich w tej części kraju.