2 liga. Orzeł Przeworsk i Stal II Mielec zwycięskie. Orzeł pozostaje niepokonany[ZDJĘCIA]

Stal II Mielec – SMS Wybicki Kielce 22:17 (13:7)

SPR Orzeł Przeworsk - AZS AGH II Kraków 28:25 (16:14)

Orzeł: Maj, Kędzior, Szczepaniec – Kubik 6, Karabanowski, Czapka 9, Styczeń, Gancarz, Bakowski 4, Sołek 1, Wlazło, Kubisztal 4, Świerk 4, Michalik, Mroszczyk, Leja. Trener: Sebastian Pelc

Kary 10 i 10 min.

Widzów: 150.

W Przeworsku spotkały się dwie do tej pory niepokonane drużyny. Gospodarze dość szybko zbudowali sobie przewagę dwóch, trzech bramek i tę przewagę utrzymali do przerwy. Druga połowa była bardzo zacięta. Goście odrobili straty i po kwadransie doprowadzili do remisu, a w 55 minucie nawet wyszli na prowadzenie 25:24. I to była ostatnia ich bramka. W ostatnich pięciu minutach trafiali tylko gospodarze.