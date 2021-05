2 liga żużla: Metalika Recycling Kolejarz Rawicz – 7R Stolaro Stal Rzeszów 49:40. Zabrakło punktów Adama Ellisa i Dawida Stachyry!

Pierwszy wyścig bez historii; Australijczyk Jaimon Lindsey najszybciej wyjechał ze startu i nie pozwolił się już wyprzedzić parze Żurawi. W drugim świetnie wyszedł spod taśmy startujący jako gość w zespole z Rzeszowa Dawid Rempała, który w Winner 1 lidze reprezentuje Unięi Tarnów, ale na trasie podniosło mu motocykl, stracił na chwilę równowagę, co skrzętnie wykorzystał Krzysztof Sadurski. Znów remis.

Nieforunna seria

Złe rzeczy dla gości z Rzeszowa na stadionie imienia Floriana Kapały zaczęły się dziać od wyścigu trzeciego, w którym Szymon Slauderbach nie ugiął się przed atakami Huberta Łęgowika, a Damian Dróżdż ograł na trasie Dawida Stachyrę. Czwartą gonitwę obiecująco rozpoczął debiutujący w rzeszowskiej drużynie Tim Soerensen, ale po błędzie w prowadzeniu motocykla spadł na trzecie miejsce, a finalnie rzeszowska para przegrała 1:5. W piątym biegu 4:2 dla podopiecznych Romana Jankowskiego, którzy zwiększyli przewagę do ośmiu punktów (19:11). W szóstej odsłonie po raz pierwszy, pierwszy na mecie zameldował się zawodnik gości – był to Sam Masters, ale ostatni ponownie finiszował Stachyra.

W siódmym wyścigu Baliński i Linsey jechali na czołowych pozycjach, ale ten drugi popełnił błąd, stracił panowanie nad motocyklem i upadł. Znajdujący się za jego plecami Łęgowik, aby nie najechać na rywala wypuścił swój motocykl i również upadł. Sędzia wykluczył Lindsey’a i zaliczył kolejność. Na szczęście obaj zawodnicy doznali tylko potłuczeń.

Ósmy wyścig udało się rozegrać dopiero za czwartym podejściem. Ukończyło go dwóch zawodników. Soerensen pokonał Dróżdża. Adam Ellis został wykluczony za utrudnianie startu, a Kacper Pludra za zerwanie taśmy.

Gospodarze ponownie dodali gazu w biegu numer 10. Keynan Rew i debiutujący w gronie seniorów Szymon Szlauderbach wygrali dubletem. Rawickie Niedźwiadki prowadziły 11. punktami. Trener Michał Widera korzystał z rezerw taktycznych, ale nie wszystkie wypaliły.