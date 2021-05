Weekend na torach 2 ligi z Motowizją. W sobotę na żywo mecz z Opola, a w niedzielę starcie Kolejarza Rawicz z 7R Stolaro Stalą Rzeszów

To będzie premierowy weekend z polskimi drużynami w 2. Lidze żużlowej. W sobotę widzowie Motowizji zobaczą w akcji faworyzowany zespół z Opola, a w niedzielę drugiego polskiego pretendenta do awansu, czyli ekipę z Rzeszowa.

Inauguracja rozgrywek w 2. Lidze Żużlowej odbyła się w ostatnia sobotę na Łotwie. Po ciekawym spotkaniu Lokomotiw Daugavpils pokonał Landshut Devils 47:42. Objawieniem meczu okazał się niespełna 17-letni Norick Bloedorn, który w sześciu startach zdobył 12 punktów. – Debiutowałem w polskiej lidze i nie spodziewałem się, że pójdzie mi tak dobrze. Tor nie był łatwy, ale mimo to pokazaliśmy się z dobrej strony. Myślę, że w kolejnych meczach może być jeszcze lepiej – komentował swój występ w Magazynie Żużlowym w Motowizji nastolatek z Niemiec.

Diabły z teoretycznie wyżej notowanymi Łotyszami walczyli bardzo dzielnie, prezentując efektowną jazdę na dystansie. Na podobne albo jeszcze lepsze widowiska można liczyć w najbliższy weekend. Najpierw w sobotę w Opolu OK Bedmet Kolejarz pod wodzą nowego menedżera Piotra Mikołajczaka podejmie Spechouse PSŻ Poznań. Zdecydowanym faworytem są gospodarze, którzy aspirują w tym sezonie do pierwszoligowego awansu.

– Nasz cel jasny czyli awans na zaplecze PGE Ekstraligi. Mamy fajny skład, sporo treningów za sobą i jesteśmy gotowi na start sezonu. Liga zapowiada się niezwykle ciekawie, bo kilka drużyn ma ambitne plany. Fajnie, że ruszamy z kibicami, bo z nimi to prawdziwy żużel – mówi Kamil Brzozowski, który do Kolejarza trafił przed sezonem z Polonii Bydgoszcz. Na inaugurację sezonu przed własną publicznością opolanie awizowali najsilniejszy skład z nowymi obcokrajowcami Jacobem Thorsellem i Andriejem Kudriaszowem. Siła gości z Poznania wydaje się mniejsza, ale Robert Chmiel liczy na dobre spotkanie. – Nie będzie łatwo, ale nie poddajemy się. Czas zacząć wreszcie tę ligową jazdę. Przed nami trudne spotkanie, na które serdecznie zapraszamy kibiców przed telewizory – zapowiada krajowy senior drużyny ze stolicy Wielkopolski.

– Pierwszy mecz na Łotwie pokazał jak emocjonujący będzie to sezon. Rywalizacja o awans z całą pewnością będzie fascynująca. To dobra wiadomość dla kibiców, którzy na naszej antenie dostaną pełnię żużlowych wrażeń. Do tej pory tegoroczne transmisje i retransmisje żużlowe w Motowizji obejrzało prawie 130 tyś. widzów. Pokazuje to jak ogromne jest zainteresowanie „czarnym sportem” w naszym kraju i jestem dumny, że możemy go oglądać właśnie w Motowizji – dodaje Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji. W niedzielę na tor w Rawiczu wyjadą gospodarze i goście z Rzeszowa. Mecz Metaliki Recycling z 7R Stolaro Rzeszów nie powinien rozczarować kibiców. Drużyna zaplecza Unii Leszno w każdym sezonie jest niezwykle ambitna i nieobliczalna, a żużlowcy ze stolicy Podkarpacia chcą w tym roku wjechać

do I ligi. Ewentualne zwycięstwo najpewniej zadedykują kontuzjowanemu Andriejowi Karpowowi.

– Mamy szeroki skład, który stać na walkę o najwyższe cele. Bardzo żałujemy, że nie ma z nami Andrieja, ale mocno ściskamy za niego kciuki. W Rzeszowie czuję się bardzo dobrze i chcę to potwierdzić na torze. Zmieniłem cały swój warsztat i mam nadzieję, że wyjdzie to na dobre – podkreśla Hubert Łęgowik, który w okresie transferowym zamienił Opole na Rzeszów.

Nowe oblicze Stali było już widać podczas efektownej prezentacji drużyny, kiedy nowy prezes Zbigniew Prawelski i menedżer Michał Widera zapewniali, że ich zespół stać na efektywną jazdę w tym sezonie.

Transmisje 2. Ligi Żużlowej w maju: * 2 Liga Żużlowa 2021 OK Bedmet Kolejarz Opole - SpecHouse PSŻ Poznań - transmisja meczu – sobota, 15 maja, godz. 11.45

* 2 Liga Żużlowa 2021 Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - 7R Stolaro Stal Rzeszów - transmisja meczu – niedziela, 16 maja, godz. 11.45

* 2 Liga Żużlowa 2021 Trans MF Landshut Devils - OK Bedmet Kolejarz Opole - transmisja meczu – sobota, 22 maja, godz. 11.45

* 2 Liga Żużlowa 2021 Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - Trans MF Landshut Devils - transmisja meczu – sobota, 29 maja, godz. 11.45

* 2 Liga Żużlowa 2021 OK Bedmet Kolejarz Opole - Lokomotiv Daugavpils - transmisja meczu – niedziela, 30 maja, godz. 11.45

Dla tych, którzy nie będą mogli obejrzeć transmitowanych spotkań na żywo przygotowane zostały retransmisje. Nie zabraknie także Magazynu 2. Ligi Żużlowej. * 2 Liga Żużlowa 2021 OK Bedmet Kolejarz Opole - SpecHouse PSŻ Poznań - retransmisja meczu – wtorek, 18 maja, godz. 17.30

* 2 Liga Żużlowa 2021 Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - 7R Stolaro Stal Rzeszów - retransmisja meczu – środa, 19 maja, godz. 17.30

* 2 Liga Żużlowa 2021 Trans MF Landshut Devils - OK Bedmet Kolejarz Opole - retransmisja meczu – wtorek, 25 maja, godz. 17.30

* Motowizja planowała także transmisję (23 maja) i retransmisję (26 maja) meczu 7R Stolaro Stal Rzeszów - Lokomotiv Daugavpils, ale spotkanie to odbędzie się w innym terminie. 2 Liga Żużlowa 2021 Magazyn:

* Odcinek 2 – wtorek, 18 maja, godz. 21.00

* Odcinek 3 – wtorek, 25 maja, godz. 21.00

Polacy najaktywniejsi w Europie