Tim Soerensen był jednym z liderów Region Varde Elitesport. To dobry prognostyk przed inauguracją sezonu. Trener Michał Widera podał skład

Tim Soerensen dla drużyny Region Varde Elitesport zdobył 12 punktów i bonusa (2,1*,3,3,1,2). Tyle samo co Piotr Protasiewicz. Obaj poprowadzili swój team do zwycięstwa 44:40 nad Esbjerg Vikings. Dobra jazda Soerensena sprawiła, że zawodnik ten znalazł się w składzie zespołu z Rzeszowa na niedzielny mecz ligowy w Rawiczu z Kolejarzem.

Pechowo zakończył się natomiast start w innym spotkaniu Kennetha Hansena, drugiego zawodnika Żurawi, który po upadku trafił do szpitala. Ekipa Holsted Tigers, w której występuje Kenneth Hansen, wygrała z zespołem Slangerup Speedway 45:42. W drugim wyścigu dnia doszło do groźnego karambolu, który spowodował jeżdżący w polskiej w lidze w barwach Unii Tarnów Rohan Tungate. Doszło do zderzenia z Hansenem, który wyjechał ze stadionu w karetce.

W innym spotkaniu Metal Speedway League: Team Fjelsted - GSK Liga groźny upadek miał Peter Kildemand, który jest zawodnikiem Startu Gniezno. Kub z Gniezna podał, że start znanego m.in. z jazdy w Stali Rzeszów "Pająka" w poniedziałkowym meczu z Cellfast Wilkami Krosno jest niezagrożony.