2. Liga Żużlowa. Kevin Woelbert, nowy zawodnik Texom Stali Rzeszów: Lubię jeździć w Rzeszowie

Dlaczego zdecydowałeś się dołączyć do drużyny z Rzeszowa?

Wyszli z bardzo dobrą ofertą we właściwym czasie, a dodatkowo tamtejszy tor bardzo mi pasuje. Wydaje mi się, że ten zespół naprawdę ma potencjał, by znaleźć się w fazie play-off, a na tym też bardzo mi zależało.

Ciężko było się zdecydować?

Nie ukrywam, że byłem w kontakcie z kilkoma klubami 2-ligowymi. W rozmowach musisz wziąć pod uwagę kilka czynników jak: potencjał klubu, tor, fanów, osobistych sponsorów i oczywiście warunki finansowe, które zostały ci zaproponowane.

Ostatnie sezony w 2 lidze były dla ciebie bardzo dobre. Nie myślałeś, żeby pójść szczebel wyżej?

Powiem ci szczerze, że nie miałem żadnych ofert z 1 ligi, więc nie było takiego tematu. Wydaje mi się jednak, że w tym roku poziom 2 ligi w Polsce pójdzie jeszcze bardziej w górę.