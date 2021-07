2 Liga Żużlowa. Żużlowcy 7R Stolaro Stali Rzeszów pokonali na wyjeździe Wolfe Wittstock choć mecz toczył się w fatalnych warunkach torowych

Stal była faworytem meczu w Niemczech choć w składzie zabrakło ponownie Australijczyka Sama Mastersa. Jednak na początku można było mieć wątpliwości czy mecz w ogóle się odbędzie. Start zawodów zaplanowano na 12, ale rozpoczęcie spotkania planowo okazało się niemożliwe, ponieważ w Wittsotck lało w piątek i tor nie był gotowy do jazdy. W rezultacie udało się wystartować o 13.

Jednak już pierwsze biegi pokazały, że tor wcale nie jest w takim dobrym stanie i pierwsze prace torowe, które sędzia zarządził po 4. wyścigu mocno zaczęły się przedłużać, bo były spore zastrzeżenia co do pierwszego łuku. Ostatecznie po około dziewięćdziesięciu minutach żużlowcy ponownie wyjechali na tor.

Niestety okazało się, że cała ta kosmetyka toru na niewiele się zdała, bo żużlowcy najbardziej musieli koncentrować się na tym, by utrzymać się na motocyklu. W biegu 8. niestety doszło do groźnie wyglądającego upadku (wcześniej kilku zawodników też zapoznało się z nawierzchnią niemieckiego toru, ale na szczęście nie były one niebezpieczne) - junior rzeszowskiej drużyny Mateusz Majcher nie opanował motocykla na drugim łuku i z całym impetem uderzył w bandę (na szczęście jeszcze dmuchaną). Choć na torze pojawiła się karetka, to zawodnik po chwili wstał o własnych siłach.