22-latek dla zabawy strzelał z wiatrówki w szyby wiat przystankowych

Ustalenie sprawcy powierzono policjantom wydziału kryminalnego kolbuszowskiej policji. Zdobyte informacje precyzowały, że do uszkodzenia wiat doszło między 31 grudnia a 1 stycznia, dzięki kolejnym informacjom funkcjonariusze wstępnie wytypowali sprawcę: 22-letni mieszkaniec gminy Niwiska. Odwiedzili go w domu, na miejscu zabezpieczyli pistolet pneumatyczny, który mógł być narzędziem czynu. Materiału dowodowego było dość, by młodemu mężczyźnie postawić zarzuty uszkodzenia wiat. I dość, by sprawca przyznał się, że tego dokonał. Straty oszacowano na ponad 8 tys. zł. Strzelcowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności.