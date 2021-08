3 liga, gr. 4: Hit w Dębicy. Tysiąc kibiców na meczu Wisłoka Dębica - Stal Stalowa Wola. Siarka u siebie z Sokołem Sieniawa

- Zaprosiliśmy też dzieciaki z naszej akademii DAP, są u nas na obozie też młodzi piłkarze z Rudy Śląskiej i oni też przyjdą. Być może dałoby się wpuścić więcej osób, ale koszty organizacji byłyby zbyt duże – mówi Mateusz Ożóg, działacz Wisłoki Dębica.

Stal Stalowa Wola, to jeden z głównych kandydatów do walki o awans do 2 ligi. Ostatnio pokonała 1:0 bardzo mocną Avię Świdnik i do Dębicy z pewnością przyjedzie po komplet punktów. Wisłoka z kolei będzie się chciała odkuć za porażkę 0:3 w Tarnobrzegu z Siarką.