3 liga grupa IV. Dwa samobóje KS-u Wiązownica i porażka z Orlętami Radzyń Podlaski

Nim spotkanie zaczęło się na dobre goście już byli na plusie. Mateusza Zająca zaskoczył Jakub Szuta, który wykorzystał dośrodkowanie z rzutu wolnego Piotra Zmorzyńskiego i bliska wpakował futbolówkę między słupki. Miejscowi próbowali wziąć się w garść, mieli nawet swoje szansę, ale brakowało im precyzji. W 24 minucie Maciej Tonia z pola karnego strzelił tylko w boczną siatkę. W 31 minucie znowu po wolnym Zmorzyńskiego wiązowniczanie przegrywali dwoma trafieniami. Tym razem, niefortunnie do swojej siatki piłkę głową skierował Bartosz Markiewicz. Gracz Wiązownicy zrehabilitował się za to zagranie po przerwie i dał nadzieję, że ten mecz da się jeszcze uratować. Tym razem głową strzelił do właściwej bramki. Niestety drużyna Orląt bardzo szybko sprowadziła piłkarzy KS-u na ziemię, gdy Jakub Szczypek po asyście Tomasza Mamisa przymierzył w samo okienko. Gospodarze zaczęli grać nerwowo i popełnić coraz więcej błędów. Na kwadrans przed końcem stracili drugiego gola samobójczego. Dośrodkowanie z rzutu rożnego poleciało na drugi metr od bramki Zająca. Ten próbował wybijać piłkę, ale czynił to tak nieporadnie, że ta wpadła przy bliskim słupku. Na domiar złego, już w doliczonym czasie gry Patryk Serafin zmarnował rzut karny podyktowany za rękę Borysa Piotrowskiego. Jego uderzenie obronił bramkarz gości.