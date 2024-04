Zbliżają się finały wojewódzkie Pucharu Tymbarku! Czekamy na emocje w Stalowej Woli!

Warto podkreślić, że liczba drużyn, która w tym roku zgłosiła się do turnieju jest naprawdę duża - najlepiej odnieść ją do tej z roku ubiegłego; tym razem jest o 26% procent wyższa. Co ciekawe, to właśnie na Podkarpaciu poznamy pierwszych szczęśliwców, którzy będą rywalizować na PGE Narodowym w finale ogólnopolskim, bo to właśnie w Stalowej Woli wyłonieni zostaną pierwszy finaliści w kraju. Zwycięzców tegorocznej edycji Pucharu Tymbarku poznamy 10 czerwca na PGE Narodowym przed meczem Polska - Turcja.

– Puchar Tymbarku to niezwykła inicjatywa, docierająca z roku na rok do coraz większej liczby uczennic i uczniów szkół podstawowych. Jesteśmy dumni, że w realny sposób możemy przyczyniać się aktywizacji ruchowej dzieci, wspierając ich rozwój nie tylko w zakresie sportowym, ale również społecznym. Życzę wszystkim piłkarkom i piłkarzom, aby turniej był dla nich niezwykłą przygodą, pełną radości z gry, ładnych akcji i pięknych bramek