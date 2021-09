3 liga. Niebywała forma Marcina Stefanika. Hattrick środkowego obrońcy i Siarka Tarnobrzeg pokonuje Wólczankę Wólka Pełkińska 3:0

Do przerwy w Tarnobrzegu utrzymywał się bezbramkowy remis, ale gospodarze mają czego żałować, ponieważ tuż przed przerwą zmarnowali znakomitą sytuację.

Jednak Siarka ma w swoich szeregach niezawodnego Marcina Stefanika - środkowego obrońcę, który w 59. minucie strzelił wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. Z rzutu rożnego asystę zanotował Bartosz Sulkowski.

Kolejne gole, które padły w końcówce spotkania, to tak zwane "kopiuj-wklej". Popularny "Sulek" dogrywał z rożnego, a Stefanik pokonywał bramkarza gości. 34-latek po sześciu kolejkach ma na koncie osiem zdobytych bramek.

- Na pewno wynik wskazuje, że było łatwo i przyjemnie. Rzeczywistość była inna, to był ciężki mecz. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana, natomiast druga połowa to już nasza dominacja. Duży ukłon dla naszego zespołu. Nie pamiętam w swojej karierze, żeby stoper strzelił klasycznego hattricka. Cieszymy się, ale nie popadamy w huraoptymizm, z pokorą patrzymy na to, co nas czeka już w środę