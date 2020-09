3 liga. Remisem 3:3 zakończył się mecz pomiędzy Wólczanka Wólka Pełkińska - Podlasie Biała Podlaska

3 liga. Koniec z gościnnością na Parkowej, Wisłoka ograła Orlęta [RELACJA, ZDJĘCIA]

W tym sezonie drużyny, które przyjeżdżały do Dębicy na Parkową, zgarniały trzy punkty i szczęśliwe wracały do siebie. W końcu, w czwartym meczu przed własną publicznością, piłkarze Wisłoki zakończyli to gościnne traktowanie przyjezdnych.