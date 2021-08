3 liga. Siarka Tarnobrzeg pokonała beniaminka z Połańca i patrzy na wszystkich z góry. Czarni pozostawili po sobie dobre wrażenie

Czarni przyjechali do lidera bez strachu i respektu. W dodatku ich sposób i kultura gry podobały się w Tarnobrzegu. Byli groźniejsi i niebezpieczni w swoich poczynaniach, już w 30. sekundzie gry Banik mógł pokusić się o gola, ale pierwszą bramkę zdobyli gospodarze. Paweł Mróz palnął mocno z dystansu, bramkarz Czarnych odbił piłkę przed siebie, ale tam gdzie powinien znalazł się Marcin Stefanik i zdobył kolejną w tym sezonie bramkę. Goście za swa postawę zasłużyli na gola. Zdobył go strzałem głową po dośrodkowaniu z boku boiska Adrian Gębalski. Chwile później Siarka ponownie objęła prowadzenie. Po rzucie rożnym pomylił się golkiper z Połańca, piła spadła na głowę Marcela Tyla, który wpakował ją do siatki.