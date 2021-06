Według naszych informacji Szymon Grabowski będzie nowym trenerem Podhala Nowy Targ, a do uzgodnienia pozostały już tylko szczegóły.

"Graba" to były trener Resovii, z którą najpierw awansował do 2 ligi, a następnie wywalczył promocję do Fortuna 1 ligi. W niej był opiekunem "pasiaków" do końcówki listopada ubiegłego roku, a zastąpił go Radosław Mroczkowski.

Od tego czasu nie pracował w żadnym klubie, ale teraz wraca na trenerską ławkę.