3 liga. Texom Sokół Sieniawa przegrał w Białej Podlaskiej z Podlasiem. Miłe złego początki

Sokół w Białej Podlaskiej zaczął dobrze. Przeczekał pierwsze minuty i zaczął straszyć miejscowych. W końcu w 28 minucie Sebastian Kwaczreliszwili wykorzystał rzut karny i przyjezdni objęli prowadzenie. Stracona bramka podrażniła miejscowych, którzy rzucili się do odrabiania strat i niestety dla naszego zespołu na efekty nie trzeba było długo czekać. Już po ośmiu minutach Mateusz Wyjadłowski doprowadził do wyrównania. Gdy wydawało się, że na przerwę zespoły zejdą z wynikiem remisowym, jeszcze jeden atak przypuścili gospodarze i ku rozpaczy drużyny z Sieniawy, zdobyli gola po strzale Szymona Kamińskiego.

Po przerwie Podlasie mając korzystny wynik, starało się kontrolować przebieg boiskowych wydarzeń i oczywiście próbowało podwyższyć prowadzenie, jednak defensywa Sokoła nie dawała się zaskoczyć. Podopieczni Roberta Chmury próbowali również sił pod bramką gospodarzy, ale podobnie jak ich linia defensywna, również blok obronny miejscowych dobrze funkcjonował. Z biegiem czasu ataki przyjezdnych, którzy nie mieli nic do stracenia, stawały się co raz to odważniejsze, jednak nie potrafili zmusić do kapitulacji bramkarza Podlasia. W samej końcówce po raz trzeci ukłuli gospodarze, a konkretnie Marcin Pigiel, ustalając wynik spotkania.