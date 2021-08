3 liga. Texom Sokół Sieniawa przegrał z Tomasovią Tomaszów Lubelski [ZDJĘCIA]

Od pierwszych minut obie drużyny odważnie rzuciły się do ataku. Jednak to gospodarze pierwsi potrafili stworzyć sobie sytuacje bramkowe. Po strzałach Bartosza Graszy i Sebastiana Kaczyńskiego bramkarz gości musiał się sporo napocić. Gdy wydawało się, że to miejscowi zdobędą bramkę, przyjezdni przeprowadzili akcję lewą stroną boiska, a Arkadiusz Smoła z pola karnego strzałem w długi róg otworzył wynik meczu. Chwilę później po dośrodkowaniu z prawej strony, piłkę piąstkował Matthew Korziewicz i trafił w stojącego na piątym metrze Wiktora Rękasa, a piłka wpadła do siatki. Jeszcze przed przerwą Sokół powinien zdobyć kontaktowe trafienie, ale Sebastian Kaczyński trafił w ręce bramkarza Tomasovii.