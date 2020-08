3 liga. Wiązownica skromnie przegrała na własnym obiekcie z Podhalem Nowy Targ 0:1

Wiązownica nie przestraszyła się faworyzowanego Podhala i już w pierwszym kwadransie miała dwie niezłe okazje, jednak strzały Arkadiusza Kasi i Kacpra Ropa okazały się niecelne.

W 22. minucie po rzucie rożnym groźnie główkował jeden z piłkarzy przyjezdnych, ale na posterunku był Arkadiusz Słysz.12 minut później Podhale objęło prowadzenie; po dośrodkowaniu z prawego skrzydła, piłkę głową do bramki Wiązownicy skierował Michał Grunt.

Tuż przed przerwą kibice i piłkarze Wiązownicy domagali się rzutu karnego za zagranie ręką, jednak sędzia nie dopatrzył się przewinienia.

Po zmianie stron Wiązownica przeważała, ale nie przekładało się to na sytuacje podbramkowe. W74. minucie ofiarną interwencję zanotował Arkadiusz Słysz, który zderzył się ze słupkiem. Na szczęście bramkarzowi Wiązownicy nie stało się nic poważnego i po chwili był w stanie kontynuować grę. Do ostatniego gwizdka sędziego Podhale zdołało utrzymać korzystny wynik (choć ekipa Sokolenki mogła pokusić się o wyrównujące trafienie) i do Nowego Targu wróciło z kompletem punktów.