3 liga. Wisłoka Dębica przegrała w Puławach z miejscową Wisłą 0:4. Lider okazał się zbyt mocny

- Wisłoka to drużyna, która potrafi grać dobrą piłkę. Po przerwie zimowej nieźle punktują. To będzie mecz walki i łatwo tych punktów nam nie oddadzą - mówił przed środowym spotkaniem z Wisłoką Dębica Karol Czelny, 19-letni piłkarz z Podkarpacia, który zimą przeniósł się do "Dumy Powiśla" z Karpat Krosno.