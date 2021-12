3. odcinek programu "Nowinki Studenckie". E-sport, kiermasz mikołajkowy, akcja DKMS, Hackathon - tym żyli studenci w grudniu [WIDEO] Joanna Wilk

Zapraszamy do oglądania świątecznego odcinka Nowinek Studenckich. Święta już za pasem, a więc i my przybliżamy wam trochę świątecznego, a zarazem studenckiego klimatu. E-sport, kiermasz mikołajkowy, akcja DKMS, Hackathon - tym żyli studenci w grudniu. Porozmawiamy również o zdalnym nauczaniu, na które w tym świątecznym okresie zdecydowały się niektóre z rzeszowskich uczelni. Spotkaliśmy także prawdziwego Świętego Mikołaja, który miał do przekazania studentom ważną wiadomość!